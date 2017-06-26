Сирия сегодня: Израиль атакует САА, курды освобождают боевиков ИГИЛ, наступление в Алеппо

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Сирия, 26 июня. Израильские ВВС нанесли авиаудар по сирийским военным. Курды освободили 40 пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление в районе Ханассер-Итрия. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Израиль атакует

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что израильские ВВС вновь нанесли удар по позициям правительственных сил на Голанских высотах. «Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из наших позиций», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению официального Дамаска, на Иерусалим ложится ответственность за эти опасные действия, по каким бы предлогом они бы не совершались. Отмечается, что очередной авиаудар со стороны израильских военных последовал после того, как подразделения САА успешно отбили наступление боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) на город Эль-Баас (окрестности Кунейтры) и нанесли им ощутимый урон.

Напомним, сирийский президент Башар Асад 25 июня, в воскресенье, поручил министру обороны Сирии Имаду Фрейджу посетить части САА на южном фронте. Он подчеркнул, что сирийские войска и их союзники (Иран, Россия, «Хезболла») продолжают решительную борьбу против террористических формирований.

Помощь для сирийцев

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР), военная колонна РФ доставила в перинатальный центр имени Халида аль Валида продукты питания и медикаменты. Она находится в городе Аль-Ваэр (провинция Хомс), который недавно был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований в мае текущего года.

Как заявил российский офицер Илья Воловицкий, в Аль-Ваэр привезли сотни продуктовых наборов, медикаменты для медицинского персонала и больных. Кроме того, с гуманитарной колонной приехали российские врачи, незамедлительно приступившие к работе с пациентами городской больницы.

Напомним, тяжелые переговоры с «умеренной» оппозицией продолжались около месяца. В конечном итоге было подписано соглашение о выводе около десяти тысяч боевиков из Аль-Ваэра в провинцию Идлиб.

Курды отпускают ИГИЛ*

По информации курдских средств массовой информации, «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских вооруженных формирований, приняли решение освободить 40 боевиков «Исламского государства»* в городе Ат-Табка (провинция Ракка). Террористов помиловали по случаю религиозного праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

В то же время подразделения ДСС выбили боевиков «Исламского государства» из деревни Аль-Фарик и квартала Кадисия на севере провинции Ракка. Это уже шестая деревня, освобожденная ДСС.

Наступление в районе Ханассер-Итрия

Сирийская армия продолжает наступать в районе Ханассер-Итрия. Правительственные силы находятся примерно в десяти километрах от закрытия котла, предназначенного для террористов ИГ*. Однако, по мнению экспертов, существует угроза того, что курдские формирования снова преградят САА путь на Ракку от Итрии.

* Организация запрещена на территории РФ.