Янукович хочет участвовать в суде и задать вопросы первым лицам Украины

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Киев, 26 июня. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича объявили, что свергнутый президента Украины собирается принять участие в рассмотрении дела о госизмене. Несмотря на попытки Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) лишить его возможности участвовать в заседаниях, Янукович намерен выступить по видеосвязи в зале Оболонского суда Киева и участвовать в допросах первых лиц Украины.

«Янукович имеет право принять участие в суде и он примет участие, несмотря на препятствия и противодействие Генеральной прокуратуры, — подчеркнул адвокат экс-президента Виталий Сердюк. — Защита будет настаивать, чтобы Янукович смог выйти [по видеосвязи] и дать показания в суде согласно нормам международного права. Также Янукович намерен принять участие в допросе первых лиц государства, лично задать им вопросы».

Сердюк напомнил, что ранее аналогичная процедура была применена Святошинским судом.