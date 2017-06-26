Полуторагодовалый малыш захлебнулся в дачном бассейне в Подмосковье

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Москва, 26 июня. Трагический инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья: в бассейне утонул полуторагодовалый ребенок. Как рассказали в пресс-службе регионального главка СК РФ, ЧП случилось в деревне Мансурово.

Как стало известно, мальчик, предположительно, захлебнувшийся водой в бассейне, был обнаружен очевидцами. Малыш не подавал никаких признаков жизни.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. На данный момент следствием установлено, что ребенок играл рядом с бассейном, пока его отец косил траву на участке частного дома.

Как сообщало ранее агентство Ura.Ru, в селе Благовещенское Туринского района Свердловской области утонул девятилетний мальчик. Тело ребенка не могут найти до сих пор.