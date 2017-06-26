США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

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Вашингтон, 26 июня. США хотят добиться включения региональных филиалов «Аль-Каиды» и «Исламского государства»* (террористические организации запрещены в России) в список террористических организаций ООН. Такой информацией располагают источники в российских дипломатических кругах.

По мнению экспертов, если инициатива США получит поддержку, то тогда американская сторона в соответствии с законодательством будет в праве инициировать спецоперации на территории третьих стран. Один из собеседников газеты «Известия» сообщил, что Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове, выступает категорически против планов США.

В России также относятся к намерениям Вашингтона скептически. Противники включения региональных филиалов «Аль-Каиды» и ИГ* в список террористических организаций ООН полагают, что аффилированные с этими группировками отряды боевиков немногочисленны, и государства могут справиться с ними без «помощи» американских войск.

* Организация запрещена на территории РФ.