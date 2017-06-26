Туриста из Чили жестоко избили в элитном ночном клубе в Москве

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Москва, 26 июня. Туриста из Чили жестоко избили в элитном ночном клубе Москвы. В полицию сообщение о пострадавшем поступила из городской клинической больницы имени Боткина.

Как стало известно ФАН, 34-летний мужчина приехал в Россию по туристической визе. Минувшей ночью он отдыхал в клубе «Айкон». Около шести часов утра у него произошел конфликт с неизвестным. «Последний ударил чилийца, тот упал и ударился головой», - уточнил источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую, ушиб мягких тканей головы, а также алкогольное опьянение.

