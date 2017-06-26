Донбасс: ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 26 июня. Киевские военные за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в понедельник сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По имеющимся данным, за минувший день Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим перемирия. Киевские солдаты обстреляли пять городов и сел Донецкой народной республики.

Отмечается, что были задействованы минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что ВСУ более 10 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики за минувшие сутки.