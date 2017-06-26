РФ, Турция, Иран и Иордания подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

В Избранное

Астана, 26 июня. Россия, Иордания, Иран и Турция подтвердили свое участие во встрече по Сирии в Астане. Как рассказали в министерстве иностранных дел Казахстана, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура также примет участие во встрече.

По словам главы МИД республики Кайрата Абдрахманова, казахстанская сторона получила подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов: на уровне специального представителя президента РФ и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турецкой Республики и Исламской Республики Иран.

Как сообщалось ранее, российская сторона рассчитывает, что на грядущих межсирийских переговорах в Астане будет принят пакет документов, посвященный зонам деэскалации на территории Сирии.

22 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов опроверг сообщения о противоречиях между Россией, Ираном и Турцией по вопросу зон деэскалации в Сирии.