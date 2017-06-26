Капитан затонувшего в Колумбии El Almirante первым удрал с судна

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Москва, 26 июня. Капитан затонувшего в Колумбии судна первым покинул борт после кораблекрушения, сообщает газета Colombiano со ссылкой на пассажиров, которым удалось остаться в живых.

A tourist boat sank in Colombia's Guatape:

• 160 passengers were on board

• At least 6 dead

• 31 missinghttps://t.co/1zK07g254p pic.twitter.com/GzLjzTlalX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 26, 2017

В воскресенье, 25 июня, неподалеку от города Гуатапе затонуло судно, на борту которого было 150 человек. По словам пассажиров, когда судно начало уходить под воду, капитан первым покинул его. Он также призвал всех остальных последовать своему примеру.

"Мой двоюродный брат разбил панорамные стекла, и мы прыгнули в воду. Я не умею плавать. Я не знаю, как выплыла", — добавила Нора Ракель, выжившая после крушения.

По официальным данным, после кораблекрушения удалось спасти 133 человека, 16 считаются пропавшими без вести, еще шесть человек погибли. В больнице остаются 14 человек.