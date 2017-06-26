Италия заплатит 17 млрд евро за крупнейшую в истории банковскую санацию

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Рим, 26 июня. Правительство Италии вынуждено будет выделить 17 млрд евро с целью ликвидации двух крупных банков в одном из богатейших регионов страны — провинции Венето. Активы Banco Popolare di Vicenza («Народого банка Виченцы») и Veneto Banca будут переданы банку Intesa Sanpaolo вместе со значительной компенсацией.

Активы двух банков Венето, существующих еще со второй половины XIX века, будут разделены на «хорошие» и «плохие». «Хорошие» будут переданы Intesa за символическую компенсацию в 1 евро вместе с 5,2 млрд евро для погашения убытков, а «плохие» будут погашены с помощью остальных 12 млрд евро, выделяемых правительством Италии. Таким образом, в рамках попытки преодоления банковского кризиса в Италии произойдет крупнейшая банковская санация в истории.

Как отмечает в своем сообщении Intesa Sanpaolo, действия правительства позволят сохранить сбережения около 2 млн итальянских домохозяйств.