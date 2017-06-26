Житель Москвы устроил стрельбу по малолетним соседям в коммуналке

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Москва, 26 июня. Житель российской столицы поссорился со своей 16-летней соседкой, достал пневматический пистолет и начал стрельбу по ее брату и сестре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в коммунальной квартире на улице Нагатинская.

По словам сотрудников правоохранительных органов, все участники конфликта проживали в одной коммуналке. Мужчина постоянно ругался с 16-летней девушкой, живущей в соседней комнате. В один прекрасный день терпение москвича не выдержано, и он открыл стрельбу.

Мужчина попал в девушку, которая не растерялась и брызнула ему в глаза жидкостью из газового баллончика. В результате пострадавших госпитализировали, передает телеканал «360».