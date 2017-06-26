Смертельная авария на Кубани: четыре человека погибли, двое в реанимации

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Краснодар, 26 июня. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате погибло четыре человека, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

По предварительной информации, на девятом километре федеральной автодороги «Кавказ» 34-летний владелец автомобиля ВАЗ-2115 выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Priora, за рулем которой был 22-летний житель Карачаево-Черкесской Республики. В результате аварии водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте, в реанимацию доставили двух пассажиров ВАЗ-2115.

Данные о ДТП поступили в дежурную часть ОМВД РФ по Павловскому району в час ночи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины аварии, передает «Свободная пресса».