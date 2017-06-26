Автобус с детским ансамблем перевернулся под Иркутском, пострадали 11 человек

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Иркутск, 26 июня. Автобус с детским ансамблем из Читы перевернулся в Иркутской области. ДТП произошло в Слюдянском районе. В результате двое находившихся в автобусе взрослых в тяжелейшем состоянии были доставлены в больницу,девять детей получили незначительные травмы.

Авария произошла в окрестностях села Култук во время спуска по дорожному серпантину, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. По неустановленной пока причине, автобус наехал на бетонное ограждение и опрокинулся в кювет. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД помогали пассажирам выбраться из салона.

По данным регионального Минздрава, автобус с гастролировавшим детским ансамблем следовал ехал из Иркутска в Читу. В салоне находилось более тридцати человек. В результате различного рода травмы получили пятнадцать человек. «Двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии в Слюдянскую районную больницу. Дети получили мелкие травмы, ушибы, царапины», — уточнили в ведомстве.



