NASA показало снимки гигантских штормов на поверхности Юпитера

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Вашингтон, 26 июня. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA представили миру обработанные фотографии Юпитера, полученные с близкого расстояния космическим аппаратом Juno. Эти снимки являются одними из наиболее близких когда-либо полученных человеком планов Юпитера.

На обработанных фотографиях с ювелирной точностью прорисованы детали атмосферы Юпитера — чудовищных размеров завихрения, получившие прозвище «нити жемчуга», возникающие в результате турбулентных потоков в атмосфере газового гиганта.

Фотографии были получены космическим зондом Juno в конце мая 2017 года. Чередующиеся светлые и темные полосы определяют характерные широтные особенности атмосферы Юпитера, при этом, как выяснили исследователи, характерные особенности «рельефа» облаков движутся в них со скоростью в сотни километров в час.