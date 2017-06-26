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Подавляющее большинство россиян выступает против легализации наркотиков
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    Подавляющее большинство россиян выступает против легализации наркотиков

    10:30  26 Июня 2017
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    Подавляющее большинство россиян выступает против легализации наркотиков

    Москва, 26 июня. Большинство россиян считает, что число наркозависимых граждан за последние годы увеличилось. Также 93% участников соцопроса ВЦИОМ выступили против свободной продажи наркотиков.

    Согласно соцопросу ВЦИОМ, 45% опрошенных россиян характеризуют наркоманию как реальную болезнь, требующую лечения, а 28% описывают ее как «общественную болезнь». Также 21% респондентов выразил уверенность, что наркоманы опасны для других людей, поэтому их нужно изолировать от общества. И лишь 3% граждан назвали употребление наркотиков личным делом каждого.

    Что же касается легализации наркотиков, то 93% респондентов выступили против такой меры. При этом каждый десятый респондент в возрасте 18–34 лет и 14% жителей столичных городов поддержали свободную продажу «легких» наркотиков.

    «По оценкам каждого второго (52%), в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, о сокращении числа наркоманов сказали только 18%»,  — цитирует РИА Новости сообщение центра.

    Добавим, еще одно исследование ВЦИОМ показало, что россияне стали с оптимизмом оценивать свою жизнь и жизнь близких, а также в целом экономическую и политическую ситуацию в РФ.

    Автор: Алексей Громов
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