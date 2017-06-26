ФСБ: Исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram

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Террористы, устроившие 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга, использовали мессенджер для передачи мгновенных сообщений Telegram. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорится в сообщении.

Кроме того в ведомстве уверенно заявляют о том, что члены международных террористических организаций на территории России наиболее активно используют именно Telegram для создания секретных чатов с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы», — указали в ведомстве.

Трагедия в петербургском метро

Напомним, что 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в метро Санкт-Петербурга террорист-смертник подорвал себя в вагоне поезда.

Взрыв унес жизни 16 человек, еще 102 человека были признаны пострадавшими в результате теракта. Исполнитель был опознан. Им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Позже в Санкт-Петербурге по делу о теракте в метро были задержаны и заключены под стражу Дилмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Бахрам Ергашев, Мухамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагимжон Эрматов и Азамжон Махмудов.

Организатор теракта – Аброр Азимов и его брат Акрам, были арестованы в Москве. Деньги на проведение теракта в метро Петербурга они получили в Турции у активного участника международной террористической организации.

Дуров отрицает

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров отрицает «нейтральное отношении к терроризму». По его словам только с начала июня Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Информация об этом опубликована на официальном канале мессенджера.

«Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира — и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность» в этом вопросе», — подчеркнул Дуров.

Полемика с Роскомнадзором

Напомним, что глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что намерен обратиться к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа Жаров даже пригрозил заблокировать работу мессенджера на территории России.

По словам Жарова, спецслужбы неоднократно сигнализировали, что Telegram является «если не основным, то одним из основных каналов коммуникаций для террористов».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», — пригрозил в ответ Дуров на своей странице в социальнйо сети «ВКонтакте».

Павел Дуров также отметил, что ни в одной стране мира не заблокированы подобные мессенджеры или сервисы VPN.

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — считает он.

По словам владельца Telegram, требования о передаче спецслужбам ключей от шифрования мессенджера невыполнимы.

«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», — пояснил он.

Дуров также добавил, что в настоящее время обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для дешифрации.

Однако, такой ответ Жарова не удовлетворил и он заявил, что Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, «которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».