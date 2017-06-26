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Лучше поздно, чем никогда: Пушков о решении CNN ужесточить контроль над публикациями о РФ
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    Лучше поздно, чем никогда: Пушков о решении CNN ужесточить контроль над публикациями о РФ

    9:46  26 Июня 2017
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    Лучше поздно, чем никогда: Пушков о решении CNN ужесточить контроль над публикациями о РФ

    Москва, 26 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что телеканал CNN решил усилить контроль над публикациями, которые касаются России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

    По словам Пушкова, «лучше поздно, чем никогда».

    «До CNN наконец дошло, что регулярные фейки о России бьют по репутации телеканала, и скоро все будут считать CNN «fake news», — подчеркнул сенатор. 

    Напомним, руководство канала приняло такое решение после того, как один из представителей администрации президента США Дональда Трампа удалил в своих соцсетях публикации о «связях с Российской Федерацией». 

     

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #пушков #фейк #cnn
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