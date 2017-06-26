Скорая помощь в Петербурге доставила в реанимацию пьяного продюсера

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Санкт-Петербург, 26 июня. Скорая помощь в Петербурге забрала с Лиговского проспекта мужчину в крайней степени алкогольного опьянения. Мужчину забрали из подземного перехода около станции метро «Лиговский проспект» около полуночи в воскресенье.

Мужчина попал в машину скорой помощи в тяжелом состоянии — у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, сопровождающееся кровоизлиянием в мозг.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавший был опознан как российский музыкальный продюсер Андрей Бурлака.