Путин получил от нижегородцев хохломской глобус-мяч

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Симферополь, 26 июня. Президенту России Владимиру Путину подарили расписной под хохлому глобус-мяч. Необычный подарок вручила глава фабрики «Хохломская роспись» Елена Краюшкина во время визита главы государства в детский лагерь «Артек».

Отметим, что с 15 июня в «Артеке» начал свою работу Центр народных промыслов «Под крылом жар-птицы». Именно там лучшие художники ЗАО «Хохломская роспись» обучают методике хохломской росписи маленьких воспитанников лагеря. Кроме того, там проводятся различные мастер-классы, викторины и конкурсы, познавательные квесты и видеоуроки.

Фабрика также стала партнером «Артека». Таким образом, предприятие может отбирать детей в тематические отряды.

Сейчас в лагере есть целый отряд, который обучается хохломской росписи. Многие из них носят платочки с хохломой, рассказала Елена Краюшина.