Труп избитого и изнасилованного бомжа обнаружили на пустыре в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 июня. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело бездомного мужчины. По версии правоохранительных органов, перед смертью потерпевшего могли избить и изнасиловать.

Тело мужчины с внешними телесными повреждениями обнаружили накануне днем на пустыре напротив дома №23 по улице Кораблестроителей. Потерпевший лежал на матрасе и был одет в черную куртку и черные брюки.

Как стало известно ФАН, в ходе осмотра специалисты установили телесные повреждения в области головы и анального отверстия. Личность погибшего уже установлена — это уроженец Архангельской области Владимир С. 1971 года рождения. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.