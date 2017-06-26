Пьяный мужчина жестоко убил друга на учебной базе Горного университета

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Санкт-Петербург, 26 июня. Житель деревни Серьги, расположенной на территории учебной базы «Горный», убил своего 28-летнего знакомого во время ссоры, возникшей после совместного застолья. Инцидент произошел 25 июня.

Как сообщают источники ФАН, труп убитого мужчина спрятал в лесу. По «горячим следам» сотрудники полиции задержали мужчину 1962 года рождения по подозрению в убийстве. По данному факту возбуждено уголовное дело.