Чилийские болельщики устроили резню у стен Кремля, пострадали двое

В Избранное

Москва, 26 июня. Чилийские болельщики, получившие ножевые ранения в Александровском саду в Москве, пострадали от рук своих же сограждан.

Сообщение из ГКБ имени Боткина о травмировании двух граждан Чили, приехавших в столицу РФ на Кубок Конфедераций, поступило в полицию накануне вечером.

Как стало известно ФАН, болельщики выпивали в Александровском саду, в 21.00 к ним подошли шесть человек, тоже болельщики сборной Чили, но противоборствующих местных клубов. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой подошедшие нанесли двум потерпевшим ножевые ранения.

У одного фаната медики диагностировали сквозные колото-резаные ранения верхней трети левого предплечья, у второго – колото-резаные ранения в области спины непроникающего характера.

