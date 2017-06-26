Японский турист угодил на операционный стол с круизного судна в Приморье

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Владивосток, 26 июня. В Приморском крае японскому путешественнику экстренно сделали операцию — его госпитализировали в больницу с круизного теплохода «Costa Romantica». Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Как стало известно, помощь врачей понадобилась 68-летнему японскому туристу минувшей ночью — мужчина пожаловался на острую боль в животе. На тот момент лайнер находился почти в 200 метрах от Находки. Для эвакуации мужчины к катеру был направлен спасательный буксир.

Гражданина Японии благополучно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации, когда ему станет лучше, его переведут в общее отделение.

Отметим, что круизное судно «Costa Romantica» с иностранными путешественниками прибыло из Канадзавы во Владивосток утром в понедельник, 26 июня.