Новороссия сегодня: Киев готовит большую войну с ДНР и ЛНР, Луганск ищет беглого офицера ВСУ

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Донбасс, 26 июня. Штабной офицер ВСУ сбежал из зоны АТО с секретными документами. Украинские войска маскируют позиции под Луганском. Натовские инструкторы работают в зоне так называемой антитеррористической операции. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

Минувшие сутки в народных республиках прошли относительно тихо. С украинских позиций было выпущено менее 130 снарядов и мин различного калибра.

При этом разведки народных республик фиксируют концентрирование ВСУ запрещенных минскими договоренностями средств вооружения противника вдоль линии соприкосновения. Кроме того, идет рассредоточение подразделений по районам выполнения боевых задач.

Киев готовится к большой войне

В оборонном ведомстве ДНР озвучили данные об усилении позиций ВСУ вдоль линии соприкосновения 12 единицами гаубиц «Акация» в районе поселка Заря. Также зафиксировано прибытие железнодорожного эшелона с личным составом и тяжелым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 «Град» в район Владимировки. Три эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, РСЗО, снарядами и пороховыми зарядами для 122 и 152-мм ствольной артиллерии прибыли в Волноваху.

В сторону Авдеевки зафиксировано движение колонны танков ВСУ в количестве 28 единиц. В этом же направлении установлено прибытие в зону ответственности 72 омбр (отдельная механизированная бригада) территориального батальона «Харьков».

ВСУ маскируют позиции

Сотрудник Государственной пограничной службы Украины, несущий службу на украинском КПП «Станица Луганская», сообщил в МВД ЛНР секретные данные о мероприятиях по маскировке ВСУ своих позиций в районе Станицы Луганская.

«Военнослужащий рассказал, что в ближайшее время в рамках комплекса мероприятий по разведению сторон в поселке ждут приезда заместителя главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга. В связи с этим военные (военнослужащие ВСУ, — Прим. ФАН) получили жесткий приказ быстро и тщательно замаскировать свои позиции, а также отвести часть подразделений на новые места с задачей строительства и маскировки новых укреплений», — сообщили правоохранители ЛНР.

В правоохранительных органах республики добавили, что украинскими военными в режиме максимальной секретности ведутся работы по сокрытию тяжелой техники, расположенной в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Большой брат учит ВСУ наступать

Как сообщили в ВС ДНР, в район города Константиновка прибыли до 50 человек американских и канадских инструкторов. Задача иностранцев — обучить военнослужащих ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО. В оборонном ведомстве ДНР отметили, что следующим пунктом дислокации группы инструкторов будет Мариуполь.

Поиск сбежавшего штабного офицера ВСУ

В МВД ЛНР сообщили данные о сбежавшем из зоны АТО помощнике начальника отделения персонала штаба 93 омбр ВСУ капитане Бидусенко. 16 июня офицер самовольно оставил часть. По имеющейся у луганских правоохранителей информации, он забрал с собой ряд совершенно секретных документов штаба 93 омбр.

Более того, имеются данные, что штабной офицер незадолго до побега высказывал мысли об ошибочности своего решения участвовать в АТО, а также собирался оставить службу и переехать в Луганск или Донецк. В связи с этим личный состав МВД ЛНР ориентирован на установление местонахождения и оказание помощи бежавшему офицеру. К поискам подключена Народная милиция ЛНР и другие силовые структуры республики.

Власти Украины готовятся к массовым арестам нацистов

В руках МВД ЛНР оказалась копия распоряжения председателя Национальной полиции Украины Князева «О мероприятиях относительно противодействия проведению массовых мероприятий», датированное июнем текущего года. Согласно документу, 24 и 25 июня 2017 года в Киеве ожидались массовые акции протеста представителей добровольческих батальонов, направленные на подрыв авторитета украинской власти и дестабилизацию общественной ситуации.

Руководству центрального и местных управлений «Нацполиции» предписано выявить и провести встречи с представителями нацбатов, чтобы отговорить последних принимать участие в акциях протеста. Особо ретивых националистов приказано «временно изолировать под благовидным предлогом».