Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы и сильного ветра
Новороссия
Новороссия сегодня: Киев готовит большую войну с ДНР и ЛНР, Луганск ищет беглого офицера ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новороссия сегодня: Киев готовит большую войну с ДНР и ЛНР, Луганск ищет беглого офицера ВСУ

    9:30  26 Июня 2017
    314

    Новороссия сегодня: Киев готовит большую войну с ДНР и ЛНР, Луганск ищет штабного офицера ВСУ

    Донбасс, 26 июня. Штабной офицер ВСУ сбежал из зоны АТО с секретными документами. Украинские войска маскируют позиции под Луганском. Натовские инструкторы работают в зоне так называемой антитеррористической операции. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    Минувшие сутки в народных республиках прошли относительно тихо. С украинских позиций было выпущено менее 130 снарядов и мин различного калибра.

    При этом разведки народных республик фиксируют концентрирование ВСУ запрещенных минскими договоренностями средств вооружения противника вдоль линии соприкосновения. Кроме того, идет рассредоточение подразделений по районам выполнения боевых задач.

    Киев готовится к большой войне

    В оборонном ведомстве ДНР озвучили данные об усилении позиций ВСУ вдоль линии соприкосновения 12 единицами гаубиц «Акация» в районе поселка Заря. Также зафиксировано прибытие железнодорожного эшелона с личным составом и тяжелым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 «Град» в район Владимировки. Три эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, РСЗО, снарядами и пороховыми зарядами для 122 и 152-мм ствольной артиллерии прибыли в Волноваху.

    Украина готовит большую войну в Донбассе

    В сторону Авдеевки зафиксировано движение колонны танков ВСУ в количестве 28 единиц. В этом же направлении установлено прибытие в зону ответственности 72 омбр (отдельная механизированная бригада) территориального батальона «Харьков».

    ВСУ маскируют позиции

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины, несущий службу на украинском КПП «Станица Луганская», сообщил в МВД ЛНР секретные данные о мероприятиях по маскировке ВСУ своих позиций в районе Станицы Луганская.

    «Военнослужащий рассказал, что в ближайшее время в рамках комплекса мероприятий по разведению сторон в поселке ждут приезда заместителя главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга. В связи с этим военные (военнослужащие ВСУ, — Прим. ФАН) получили жесткий приказ быстро и тщательно замаскировать свои позиции, а также отвести часть подразделений на новые места с задачей строительства и маскировки новых укреплений», — сообщили правоохранители ЛНР.

    В правоохранительных органах республики добавили, что украинскими военными в режиме максимальной секретности ведутся работы по сокрытию тяжелой техники, расположенной в непосредственной близости от линии соприкосновения.

    Большой брат учит ВСУ наступать

    Как сообщили в ВС ДНР, в район города Константиновка прибыли до 50 человек американских и канадских инструкторов. Задача иностранцев — обучить военнослужащих ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО. В оборонном ведомстве ДНР отметили, что следующим пунктом дислокации группы инструкторов будет Мариуполь.

    Поиск сбежавшего штабного офицера ВСУ

    В МВД ЛНР сообщили данные о сбежавшем из зоны АТО помощнике начальника отделения персонала штаба 93 омбр ВСУ капитане Бидусенко. 16 июня офицер самовольно оставил часть. По имеющейся у луганских правоохранителей информации, он забрал с собой ряд совершенно секретных документов штаба 93 омбр.

    Новороссия сегодня: Киев готовит большую войну с ДНР и ЛНР, Луганск ищет штабного офицера ВСУ

    Более того, имеются данные, что штабной офицер незадолго до побега высказывал мысли об ошибочности своего решения участвовать в АТО, а также собирался оставить службу и переехать в Луганск или Донецк. В связи с этим личный состав МВД ЛНР ориентирован на установление местонахождения и оказание помощи бежавшему офицеру. К поискам подключена Народная милиция ЛНР и другие силовые структуры республики. 

    Власти Украины готовятся к массовым арестам нацистов

    В руках МВД ЛНР оказалась копия распоряжения председателя Национальной полиции Украины Князева «О мероприятиях относительно противодействия проведению массовых мероприятий», датированное июнем текущего года. Согласно документу, 24 и 25 июня 2017 года в Киеве ожидались массовые акции протеста представителей добровольческих батальонов, направленные на подрыв авторитета украинской власти и дестабилизацию общественной ситуации.

    Руководству центрального и местных управлений «Нацполиции» предписано выявить и провести встречи с представителями нацбатов, чтобы отговорить последних принимать участие в акциях протеста. Особо ретивых националистов приказано «временно изолировать под благовидным предлогом».

    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #украина #лнр
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине

        9:46 26 Июня 2017 2289
        Читать
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии
        11:51
        Вчера

        Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 586

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1552

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3836

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        501

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        713
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        579
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1289
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1746
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        269