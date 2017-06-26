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Петербуржец забил до смерти собутыльника на пустыре на Васильевском острове
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    Петербуржец забил до смерти собутыльника на пустыре на Васильевском острове

    9:20  26 Июня 2017  /обновлено: 9:21  26 Июня 2017
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    Петербуржец забил до смерти собутыльника на пустыре на Васильевском острове
    Санкт-Петербург, 26 июня. Труп жестоко избитого мужчины обнаружили на пустыре на Васильевском острове в Петербурге. В настоящее время обстоятельства его гибели выясняет полиция.

    Как стало известно ФАН, накануне около 00.30 на пустыре напротив дома 23 по ул.Кораблестроителей местный житель во время совместного распития забил до смерти своего собутыльника. Удары он наносил руками и ногами. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. 

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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