«Артек» как зависть: почему Киев беснуется из-за визита Путина в Крым. Колонка Дмитрия Лекуха

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В детстве я жгуче завидовал тем, кто ездил в «Артек». Но мне это, понятное дело, не грозило: несмотря на отличную успеваемость, примерным поведением ваш покорный слуга никогда не отличался, и все мои «приводы» в местное отделение милиции (в основном «за футбол»), увы, ни разу не дают мне в этом деле соврать.

И что-то мне подсказывает, что президент России Владимир Путин в детстве тоже не ездил в «Артек». Зато он может позволить себе это сделать сейчас. А вот меня, к примеру, как и украинского президента Петра Порошенко, туда не зовут: что касается вашего покорного слуги, то он относится к этому с пониманием, ибо контркультурному писателю там явно делать нечего, — еще чего плохому научу. А вот Петр Алексеевич, чую, испытывает жгучую, подлую и неприкрытую зависть, оттого его МИД и подает протест за протестом. Но, вот ведь что характерно — Путин протесты игнорирует.

А если серьезно, то дело тут, разумеется, не в этом. Просто когда Крым вернулся в Россию, «Артек», который тоже перешел в ведение российского министерства образования, обладал фактически разваливающейся инфраструктурой: автоматизация инфраструктуры отсутствовала как класс, свыше восьмидесяти тысяч квадратных метров сооружений имели полный износ, свыше 15 тысяч метров инженерных сетей являлись ветхими. Системы инженерных коммуникаций не знали ремонта с 1989 года, при этом некоторые из них были сданы в эксплуатацию еще в далеком 1961 году.

Были довольно серьезными и «репутационные потери»: череда скандалов вокруг «украинского Артека» была вполне характерной для этого странноватого государственно-территориального образования, это надо признать.

Сейчас, конечно, тоже нельзя сказать, что «все совсем хорошо». Тем не менее, восстановлена работа девяти из десяти лагерей, реконструировано 280 тысяч квадратных метров различных площадей, двадцать три километра прилегающих дорог, девятнадцать километров инженерных коммуникаций, шесть столовых, девять новых спортивных площадок и даже три теннисных корта.

В конце 2018 года количество лагерей возрастет уже до десяти: начато строительство нового лагеря «Солнечный», который рассчитан на одновременный прием тысячи детей, с общей площадью застройки свыше шести гектаров. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт лагеря «Артек» уже затрачено более одиннадцати миллиардов российских рублей.

Так что Владимир Владимирович имеет полное право ехать общаться с артековцами седьмой смены с романтическим названием «Улыбка Саманты», названной так в честь отдыхавшей здесь когда-то замечательной американской девочки Саманты Смит. Она стала всемирно известной благодаря трогательному письму советскому генсеку Андропову в разгар «холодной войны», в 1983 году стала Послом Доброй Воли и трагически погибла в авиакатастрофе в 1985 году.

Вице-премьер Ольга Голодец, кстати, специально обратила его внимание на стенды с фотографиями того, в каком состоянии «Артек» был еще буквально несколько лет назад: по ее словам «все рассыпалось». А президент грустно отметил, что к моменту перехода «Артека» под российскую юрисдикцию там уже «нацелили территорию на то, чтобы разделить и разобрать по кускам».

Так что украинский МИД, безусловно, имеет полное право «протестовать», но должен помнить, что зависть — плохое чувство. Я это знаю, я сам в детстве жгуче завидовал тем, кто когда-то ездил в «Артек».