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На Неве произошло столкновение катера и теплохода
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    На Неве произошло столкновение катера и теплохода

    9:21  26 Июня 2017
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    На Неве произошло столкновение катера и теплохода

    Санкт-Петербург, 26 июня. Прокуратура Петербурга проверяет факт столкновения катера и теплохода на Неве. Маломерное судно, находящееся под управлением мужчины, влетел в корму правого борта теплохода «Альдемарин».

    Инцидент произошел напротив набережной Кутузова.

    Как сообщает источник ФАН, пассажирский теплоход двигался в сторону Литейного моста с 48 пассажирами на борту. Во время экскурсии катер врезался в судно, в результате чего получил серьезные повреждения носовой части. У теплохода разбился судовой огонь и повреждено покрытие борта. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

    На Неве произошло столкновение катера и теплохода

    На место происшествия выехали транспортный прокурор и его заместитель. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Дима Оленин
    #катер
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