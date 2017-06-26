На Неве произошло столкновение катера и теплохода

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Санкт-Петербург, 26 июня. Прокуратура Петербурга проверяет факт столкновения катера и теплохода на Неве. Маломерное судно, находящееся под управлением мужчины, влетел в корму правого борта теплохода «Альдемарин».

Инцидент произошел напротив набережной Кутузова.

Как сообщает источник ФАН, пассажирский теплоход двигался в сторону Литейного моста с 48 пассажирами на борту. Во время экскурсии катер врезался в судно, в результате чего получил серьезные повреждения носовой части. У теплохода разбился судовой огонь и повреждено покрытие борта. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия выехали транспортный прокурор и его заместитель. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.