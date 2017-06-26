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Украина
Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
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    Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине

    9:46  26 Июня 2017
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    Месть за Стокгольм: Порошенко боится, что «Северный поток-2» лишит Киев 2 млрд долларов

    Киев, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что строительство Россией газопровода «Северный поток-2» якобы является местью Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза».

    «Цель — лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — приводит слова украинского лидера ZN.UA.

    Порошенко добавил, что проект строительства газопровода представляет собой серьезную угрозу для Киева, передает «Дни.Ру».

    Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина заявляет об угрозе для энергетической безопасности ЕС со стороны «Северного потока-2», однако на деле проект всего лишь лишает Киев газового транзита.

    Автор: Алексей Громов
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        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине

        9:46 26 Июня 2017 2275
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