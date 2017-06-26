Правительство утвердило требования к идеальному навигатору для работы с ГЛОНАСС

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Москва, 26 июня. Правительство определило требования для навигационной аппаратуры в России. Документ опубликовали сегодня на официальном сайте кабмина РФ. Цель принятых решений — стимулировать локализацию производства радионавигационной аппаратуры на территории России.

Как следует из пояснительной записки к постановлению, требования дополнены радионавигационной аппаратурой для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Одним из требований является наличие на территории одной из стран Евразийского экономического союза сервисного центра для навигационной аппаратуры. Кроме того, доля иностранных комплектующих в навигаторах с 1 января 2018 года не должна быть более 50 процентов от общего количества, а с 1 января 2020 года - не более 30 процентов.

