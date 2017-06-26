Названа дата запуска китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5»

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Пекин, 26 июня. Китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» сегодня была доставлена на стартовый стол космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань. Второй в истории запуск китайской тяжелой ракеты намечен на 2–5 июля.

Как отмечает китайское агентство Xinhua, ракета была доставлена из порта Тяньцзинь с отставанием от графика — сказались неблагоприятные погодные условия. На космодром «Вэньчан» ракета попала в начале мая, после чего проходила длительную проверку работоспособности. В настоящий момент ракета добралась до стартового стола, проходят последние проверки безопасности.

Тяжелая ракета-носитель доставит на орбиту китайский спутник связи «Шицзянь-18», масса которого превышает 7 тонн.