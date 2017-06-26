Террористы активно используют Telegram для связи в России — ФСБ

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Москва, 26 июня. Экстремисты на российской территории для поддержания связи между собой и со своими советниками из других стран наиболее активно используют мессенджер Telegram. Об этом сегодня сообщает Федеральная служба безопасности России.

По данным службы, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению ячеек международных экстремистских группировок зафиксировано глобальное использование их членами мессенджеров для связи между собой.

Кроме того, террористы в российских городах больше всего используют мессенджер Telegram, благодаря которому можно создать тайные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемых данных.

Ранее ФСБ заявила, что смертник, устроивший взрыв в петербургском метро, активно использовал указанный мессенджер.