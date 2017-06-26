В Петербурге задержан убийца мужчины, скелет которого нашли в канаве

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Санкт-Петербург, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу мужчины, скелет которого обнаружили под мусором в канаве Петербурга.

Как сообщили источники ФАН, полиция задержала мужчину 1983 года рождения, который в октябре прошлого года, находясь на улице Балтийской, убил мужчину 1960 года во время ссоры, возникшей после совместного застолья.

Затем убийца хладнокровно сбросил свою жертву в канаве и засыпал труп строительным мусором. По данному факту было возбуждено уголовное дело.