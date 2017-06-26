Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде

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Москва, 26 июня. В Москве сегодня, 26 июня, ожидаются дождь, гроза и град. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют в понедельник переменную облачность и местами осадки. Также возможны гроза и град. Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов тепла. Как передает Телеканал 360, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июня Москву и Подмосковье накроют проливные дожди и грозы. Синоптики предупредили жителей и гостей столицы, что погода будет крайне изменчивой из-за большой активности атлантических циклонов.