Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

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Киев, 26 июня. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Мари Йованович минувшие выходные провела на Софийской площади в Киеве, где украинские чиновники отчитывались о результатах выполнения программы агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий в Киеве, программа USAID предполагала развитие экспортного потенциала Украины при помощи стимулирования малых предприятий.

Достижения украинских производителей оставили неизгладимое впечатление у корреспондента ФАН и других наблюдателей, однако Мари Йованович и сопровождающие ее лица по итогам осмотра заявили, что довольны продемонстрированными достижениями украинской промышленности.

На Софийской площади в рамках программы под называнием BizFair было выставлено примерно 20 палаток, где предлагались к осмотру последние достижения Украины: бусы из янтаря, чехлы для телефонов, вывески и стулья из фанеры, вышиванки, игрушки из старых тряпок и другая высокотехнологичная продукция.

Мари Йованович любезно разговаривала с каждым представителем, задавала вопросы и даже принимала подарки. Самым высокотехнологичным продуктом, представленным на выставке достижений, оказался мангал. Впрочем, он был единственным демонстрационным экземпляром - даже это производство в серийном варианте еще предстоит наладить.

Корреспондент ФАН, зафиксировавший процесс на видео, говорит, что камера не передает ту особенную атмосферу, царившую на Софийской площади.

«Выглядело это так, будто белый человек приплыл на корабле к туземцам и ведет обмен. Туземцы с гордостью демонстрируют бусы, бивни слонов и прочее добро. К сожалению, камера не передает, какую ерунду там демонстрировали. И ведь это страна, которая совсем недавно строила космические корабли и атомные станции. Сейчас ее лучшие представители торгуют убогими самопальными чехлами для телефонов, какими-то наклейками, тряпочными игрушками, и вывесками, выпиленными лобзиком из фанеры, короче тем, чем мы занимались в детстве в кружках самодеятельности. Ну и конечно вышиванки, куда же без них, вышиванка – твой генетический код. Все это мероприятие было похоже на обход директора в интернате для неполноценных детей, когда тот гладит по головке ребенка, показывающего ему дебильный рисунок, и говорит: «Молодец, Мишенька, рисуй дальше». А в это время Порошенко продавливает закон о рынке земли, и международные корпорации скупят украинский чернозем по бросовой цене. А ты, Мишенька, рисуй дальше. Я ни в коем случае не осуждаю и не презираю этих людей. Для большинства из них это вынужденное занятие в условиях тотальной безработицы и развала производства. Трудно осуждать и американцев, которые поддерживают несчастных через такие программы поддержки микропредпринимательства. Для этих украинцев это может быть большая поддержка, нежели они могут получить от своего правительства. Во всяком случае, многие благодарили искренне, одна женщина даже всплакнула, говоря слова благодарности. Но мне не удалось избавиться от ощущения, что мы наблюдаем сцену «хозяин среди туземцев». Это какой-то позор», - описал свои впечатления наш корреспондент ФАН.

«США серьезно относятся к обязанности поддерживать украинский народ, работающий над развитием собственного демократического и процветающего общества, развития современной экономики и технологий», - заявила по итогам осмотра посол США на Украине.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма на открытии второго международного форума «Рассвет Европы» заявил, что украинская экономика находится в удручающем состоянии, а страна становится сырьевым придатком.

«Мы об экономике вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто. Высокотехнологичные области - их нет. У нас уже практически ракетно-космической отрасли нет, авиации нет. На 90% все зависит от нас самих, не надо надеяться, не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег», - признал бывший президент.

При этом член Общественного совета при министерстве обороны РФ полковник Игорь Коротченко называл USAID инструментом влияния США, который используется не для развития стран-реципиентов, а в целях усиления влияния США на них.

«USAID и аналогичные структуры используются как инструмент влияния США, как «мягкая сила». Безусловно, координация их деятельности по линии спецслужб осуществляется в обязательном порядке. Используют ли офицеры ЦРУ эти организации в качестве прикрытия, работая в виде сотрудников этих организаций, — да, используют. Точно так же, как используют прикрытие под видом бизнесменов, предпринимателей, исследователей. Эта практика стара как мир», - считает военный эксперт.