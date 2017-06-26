Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Правительство утвердило требования к идеальному навигатору для работы с ГЛОНАСС
Украина
Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

    9:12  26 Июня 2017
    63

    Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

    Киев, 26 июня. Посол Соединенных Штатов Америки на Украине Мари Йованович минувшие выходные провела на Софийской площади в Киеве, где украинские чиновники отчитывались о результатах выполнения программы агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий в Киеве, программа USAID предполагала развитие экспортного потенциала Украины при помощи стимулирования малых предприятий.

    Достижения украинских производителей оставили неизгладимое впечатление у корреспондента ФАН и других наблюдателей, однако Мари Йованович и сопровождающие ее лица по итогам осмотра заявили, что довольны продемонстрированными достижениями украинской промышленности.

    На Софийской площади в рамках программы под называнием BizFair было выставлено примерно 20 палаток, где предлагались к осмотру последние достижения Украины: бусы из янтаря, чехлы для телефонов, вывески и стулья из фанеры, вышиванки, игрушки из старых тряпок и другая высокотехнологичная продукция.

    Мари Йованович любезно разговаривала с каждым представителем, задавала вопросы и даже принимала подарки. Самым высокотехнологичным продуктом, представленным на выставке достижений, оказался мангал. Впрочем, он был единственным демонстрационным экземпляром - даже это производство в серийном варианте еще предстоит наладить.

    Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

    Корреспондент ФАН, зафиксировавший процесс на видео, говорит, что камера не передает ту особенную атмосферу, царившую на Софийской площади.

    Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

    «Выглядело это так, будто белый человек приплыл на корабле к туземцам и ведет обмен. Туземцы с гордостью демонстрируют бусы, бивни слонов и прочее добро.  К сожалению, камера не передает, какую ерунду там демонстрировали. И ведь это страна, которая совсем недавно строила космические корабли и атомные станции. Сейчас ее лучшие представители торгуют убогими самопальными чехлами для телефонов, какими-то наклейками, тряпочными игрушками, и вывесками, выпиленными лобзиком из фанеры, короче тем, чем мы занимались в детстве в кружках самодеятельности. Ну и конечно вышиванки, куда же без них, вышиванка – твой генетический код. Все это мероприятие было похоже на обход директора в интернате для неполноценных детей, когда тот гладит по головке ребенка, показывающего ему дебильный рисунок, и говорит: «Молодец, Мишенька, рисуй дальше». А в это время Порошенко продавливает закон о рынке земли, и международные корпорации скупят украинский чернозем по бросовой цене. А ты, Мишенька, рисуй дальше. Я ни в коем случае не осуждаю и не презираю этих людей. Для большинства из них это вынужденное занятие в условиях тотальной безработицы и развала производства. Трудно осуждать и американцев, которые поддерживают несчастных через такие программы поддержки микропредпринимательства. Для этих украинцев это может быть большая поддержка, нежели они могут получить от своего правительства. Во всяком случае, многие благодарили искренне, одна женщина даже всплакнула, говоря слова благодарности. Но мне не удалось избавиться от ощущения, что мы наблюдаем сцену «хозяин среди туземцев». Это какой-то позор», - описал свои впечатления наш корреспондент ФАН.

    «США серьезно относятся к обязанности поддерживать украинский народ, работающий над развитием собственного демократического и процветающего общества, развития современной экономики и технологий», - заявила по итогам осмотра посол США на Украине.

    Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

    Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма на открытии второго международного форума «Рассвет Европы» заявил, что украинская экономика находится в удручающем состоянии, а страна становится сырьевым придатком. 

    «Мы об экономике вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто. Высокотехнологичные области - их нет. У нас уже практически ракетно-космической отрасли нет, авиации нет. На 90% все зависит от нас самих, не надо надеяться, не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег», - признал бывший президент.

    При этом член Общественного совета при министерстве обороны РФ полковник Игорь Коротченко называл USAID инструментом влияния США, который используется не для развития стран-реципиентов, а в целях усиления влияния США на них.

    «USAID и аналогичные структуры используются как инструмент влияния США, как «мягкая сила». Безусловно, координация их деятельности по линии спецслужб осуществляется в обязательном порядке. Используют ли офицеры ЦРУ эти организации в качестве прикрытия, работая в виде сотрудников этих организаций, — да, используют. Точно так же, как используют прикрытие под видом бизнесменов, предпринимателей, исследователей. Эта практика стара как мир», - считает военный эксперт.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 63
        Читать
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии
        11:51
        Вчера

        Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300
        9:58
        Вчера

        Десятки тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам у московской Соборной мечети

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 63

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1534

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3812

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        499

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        706
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        63
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        746
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1440
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        254