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Развенчание украинской Жанны Д'Арк: Савченко забросали яйцами в Николаеве
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    Развенчание украинской Жанны Д'Арк: Савченко забросали яйцами в Николаеве

    9:10  26 Июня 2017
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    Развенчание украинской Жанны Д'Арк: Савченко забросали яйцами в Николаеве

    Народного депутата Украины Надежду Савченоко радикалы забросали яйцами в Николаеве. Представители «Правого сектора»* обвинили ее в сотрудничестве с российскими властями.

    Напомним, что Савченко была ранее осуждена в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилована указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

    Как сообщает местное агентство «Никвести», после того как активисты «Правого сектора», «Национального корпуса» и партии «Свобода на площади Николая Леонтовича закидали депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко яйцами, на месте инцидента случилась стычка, а затем туда приехала машина скорой помощи.

    Националисты обвинили Савченко в том, что она работает на Кремль и ФСБ, а также в ведении переговоров с террористами.

    Позже была опубликована видеозапись происшествия. На видео видно, как во время речи Надежды Савченко из толпы выходит мужчина в камуфляже и начинает спорить с депутатом. Савченко сначала отходит в сторону, потом пытается ответить. В спор вмешиваются другие люди из окружения депутата и начинается потасовка, во время которой в нее летят сырые яйца. Предотвратить конфликт пытаются сотрудники патрульной полиции.

    «Она сегодня народный депутат Украины и рассказывает о каких-то свершениях своих, она приходит пьяная на работу в Верховную Раду, и вместо того, чтобы сдать свой мандат и идти бороться за наших ребят «за поребриком» в плену — она ездит по стране и дурит головы людям. Поэтому и отношение к ней такое», — прокомментировал инцидент заместитель глав николаевской областной организации партии «Батьківщина» Олег Кравец.

    Российский сенатор Алексей Пушков считает, что происходящее с Савченко — череда развенчания героини, которая стране больше не нужна.

    Развенчание украинской Жанны Д'Арк: Савченко забросали яйцами в Николаеве

    По его мнению, Савченко, которая ранее была для страны «Жанной Д'Арк», теперь стала изгоем. Ее исключили из ряда сообществ, а теперь еще и закон отменили, источником которого когда-то она стала.

    «Использовали и бросили, — написал Пушков в своем твите, комментируя отмену так называемого «закона Савченко».

    Народный депутат предлагала зачислять срок предварительного заключения в СИЗО в счет отбывания наказания в пропорции один день за два. Она объясняла это тем, что условия содержания в СИЗО Украины значительно хуже, чем в исправительных колониях. Такой законопроект она внесла на рассмотрение в Верховную раду в ноябре 2015 года.

    Однако 18 мая 2017 года украинский парламент проголосовал против. С его решением согласился президент страны Петр Порошенко. По заявлению официальных лиц Украины, этот законопроект способствовал росту преступности, так что с его отменой ситуация в стране в этом сегменте должна улучшиться.

    Развенчание украинской Жанны Д'Арк: Савченко забросали яйцами в Николаеве

    А по мнению самой Надежды Савченко, Петр Порошенко мог бы поступить не столь радикально и вместо отмены закона наложить на него вето, чтобы деть возможность усовершенствовать законопроект в интересах народа и системы правосудия.

    «Я обращалась в администрацию президента к Филатову и Ковальчуку. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева. Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать «закон Савченко» сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей» – заявила украинский нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

    Ранее также стало известно, что народный депутат Надежда Савченко показала неприличный жест своим коллегам в Раде. Причина, вызвавшая столь бурную ее реакцию, пока остается неизвестной.

    Инцидент с жестикуляцией произошел  22 июня на утреннем заседании парламента. Савченко привлекла всеобщее внимание не только грубым жестом, но и откровенным нарядом, облачившись в блузку, обнажающую одно плечо.

    Кроме того Надежда Савченко призналась, что готова стать президентом Украины. Депутат отметила, что в парламентских выборах примет участие ее политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Павел Романов
    #надежда савченко #петр порошенко #украина #кравец
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