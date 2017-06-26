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Повешенный скелет обнаружили в гараже в Петербурге
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    Повешенный скелет обнаружили в гараже в Петербурге

    9:07  26 Июня 2017
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    Повешенный скелет обнаружили в гараже в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 июня. Сотрудники охраны одного из петербургских гаражно-строительных кооперативов сообщили в полицию об обнаружении трупа мужчины в одном из охраняемых гаражей. Останки висящего в петле мужчины были обнаружены в воскресенье, однако провисел он там намного дольше.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, покойник был вскоре опознан — им оказался 33-летний гражданин России из Петербурга, длительное время находящийся в розыске как пропавший без вести — он пропал еще в ноябре прошлого года.

    Повешенный скелет обнаружили в гараже в Петербурге

    В настоящее время полиция устанавливает возможных свидетелей и проверяет записи видеокамер, чтобы установить обстоятельства гибели мужчины.

    Автор: Валентин Меликов
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