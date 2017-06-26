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Более 160 импульсных светофоров установят в Москве
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    Более 160 импульсных светофоров установят в Москве

    8:53  26 Июня 2017
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    Более 160 импульсных светофоров установят в Москве

    Москва, 26 июня. В Москве на 79 нерегулируемых пешеходных переходах установят более 160 светодиодных импульсных светофоров.

    Как сообщается на официальном сайте мэра столицы России, подобные светофорные объекты будут сигнализировать водителям о том, что необходимо снизить скорость или остановиться перед пешеходным переходом.

    «Такие светофоры уже показали свою эффективность - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось», — констатировали в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

    Как уточняется, яркость светофора меняется в зависимости от освещенности улицы.  Подобные объекты монтируются  на тех участках, где нет интенсивного потока автомобилей.
     

    Автор: Константин Терехов
    #москва #светофор
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