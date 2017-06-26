Более 160 импульсных светофоров установят в Москве

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Москва, 26 июня. В Москве на 79 нерегулируемых пешеходных переходах установят более 160 светодиодных импульсных светофоров.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы России, подобные светофорные объекты будут сигнализировать водителям о том, что необходимо снизить скорость или остановиться перед пешеходным переходом.

«Такие светофоры уже показали свою эффективность - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось», — констатировали в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Как уточняется, яркость светофора меняется в зависимости от освещенности улицы. Подобные объекты монтируются на тех участках, где нет интенсивного потока автомобилей.

