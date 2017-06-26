Ученые обнаружили восемь пригодных для жизни экзолун
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Канберра, 26 июня. Научные сотрудники из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда рассказали о восьми экзопланетах, на спутниках которых можно жить.
В ходе исследований группа специалистов основывалась на информации каталога CELESTA. Эксперты искали экзопланеты, на которых возможно существование, сообщает Lenta.ru.
Все данные экзопланеты находятся в зоне вероятной обитаемости своего светила. В настоящее время специалисты продолжают изучение.
Ранее американские ученые нашли океан под поверхностью спутника Сатурна.