Опубликовано шокирующее видео массового ДТП в Оренбурге

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Оренбург, 26 июня. В Интернете появилось видео с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла на улице Шевченко. По предварительным данным, водитель на Lifan, выехал на «встречку», где столкнулся с Nissan, а после и с Ford.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили восемь человек, все они были доставлены в больницы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.