Более 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

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Москва, 26 июня. Свыше 300 тысяч российских граждан пострадали от укусов клещей с начала 2017 года. Об этом в понедельник сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, по состоянию на 23 июня текущего года в медицинские учреждения обратились 306 565 человек из-за укусов клещей.

Также отмечается, что за минувший год зафиксировано 285 случаев заболевания вирусным энцефалитом и 959 случаев заболевания иксодовым боррелиозом.

Однако в текущем году количество заболевших граждан уменьшилось, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что житель Астраханской области скончался после укуса клеща.