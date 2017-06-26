Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Правительство утвердило требования к идеальному навигатору для работы с ГЛОНАСС
Общество
Более 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

    8:39  26 Июня 2017
    703

    Более 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

    Москва, 26 июня. Свыше 300 тысяч российских граждан пострадали от укусов клещей с начала 2017 года. Об этом в понедельник сообщает Роспотребнадзор. 

    По данным ведомства, по состоянию на 23 июня текущего года в медицинские учреждения обратились 306 565 человек из-за укусов клещей.

    Также отмечается, что за минувший год зафиксировано 285 случаев заболевания вирусным энцефалитом и 959 случаев заболевания иксодовым боррелиозом.

    Однако в текущем году количество заболевших граждан уменьшилось, отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что житель Астраханской области скончался после укуса клеща. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #роспотребнадзор #клещи #укусы
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 56
        Читать
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии
        11:51
        Вчера

        Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300
        9:58
        Вчера

        Десятки тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам у московской Соборной мечети

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 56

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1534

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3812

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        499

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        705
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        60
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        706
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1418
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        253