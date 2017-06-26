Дизайн нового Prado раскрыт задолго до официальной презентации

В Избранное

Токио, 26 июня. Внешний вид нового автомобиля от японского гиганта Toyota — обновления популярной линейки внедорожников Land Cruiser Prado — был полностью рассекречен в Интернете задолго до его официальной презентации, намеченной на осень 2017 года. Пользователи Интернет обсуждают новый дизайн одного из наиболее популярных в России внедорожников.

Обновление линейки Prado получит при выпуске новый дизайн передней части кузова — так, автомобиль получит обновленную решетку радиатора и новую головную оптику, изменится также дизайн бампера, противотуманных фар и задних фонарей. Изменения коснутся и салона новой модели — поклонников Toyota ждет приборная панель нового дизайна, встроенный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном и новый блок климат-контроля.

Силовые агрегаты мощного внедорожника останутся, вероятнее всего, прежними: при полном приводе новый Toyota Land Cruiser Prado получит 2,7-литровый атмосферный двигатель или 2,8-литровый турбированный дизель мощностью, соответственно 163 и 177 л.с.