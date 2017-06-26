Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода вырастет

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Нижний Новгород, 26 июня. Жителей Нижнего Новгорода в самом ближайшем будущем ждет неприятный сюрприз в виде подорожания за проезд в общественном транспорте.

Региональные СМИ не сообщают, какими станут новые тарифы, цитируя витиеватые фразы директора отдела транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александра Голофастова.

По словам чиновника, в мэрии идет процесс утверждения тарифного меню, где появится повременная система оплаты проезда в общественном транспорте. Также стало известно, что стоимость проезда в муниципальном и в частном транспорте будут разной.