ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

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Санкт-Петербург, 26 июня. Смертник, его соучастники и иностранный куратор использовали социальную сеть Telegram на всех стадиях подготовки террористического акта в петербургском метрополитене. Об этом сегодня сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, в ходе оперативного расследования теракта, произошедшего 3 апреля в метро Северной столицы, Федеральная служба безопасности России выяснила, что террорист использовал мессенджер для реализации преступления на всех стадиях подготовки, следует из сообщения.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, в том числе и смертник.