Крупнейший корабль ВМС Великобритании впервые отправится в плавание

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Лондон, 26 июня. Авианосец Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), который является крупнейшим кораблем ВМС Великобритании, 26 июня впервые отправится в плавание.

Как передает RT, морское судно строилось с 2009 года и обошлось налогоплательщикам Соединенного Королевства в 3,5 миллиардов фунтов. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I, которая правила с 1558 по 1603 годы.

Экипаж авианосца – 700 человек, которые на протяжении последних нескольких недель проводили учения на борту судна. После выхода из дока Queen Elizabeth предстоят двухгодичные морские испытания.