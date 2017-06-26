Бежавшего от тюрьмы жителя Владивостока депортировали из Таиланда

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Москва, 26 июня. Жителя Владивостока, который прятался в Таиланде из-за нападения на сотрудника полиции, депортировали в Россию. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Приморскому краю.

Напомним, гражданина РФ объявили в федеральный розыск за уклонение от назначенного наказания. Два года назад суд признал его виновным в применении физической силы в отношении полицейского, который находился при исполнении. Суд приговорил мужчину к одному году и десяти месяцам тюрьмы, сообщает телеканал 360.

Накануне 29-летнего россиянина задержали тайские полицейские и депортировали в Россию.