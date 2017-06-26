Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве

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Токио, 26 июня. Генеральный и исполнительный директор японской компании Takata Сигэхис Такада, которая разрабатывает подушки безопасности, объявил о банкротстве и рассказал, когда уйдет в отставку.

Он отметил, что покидает свой пост, поскольку компания находится в кризисе. Однако он взял ответственность за неудачи на себя.

«Я уйду в отставку, когда компания окончательно встанет на путь преобразований», — заявил он в ходе пресс-конференции в Токио.

Напомним, накануне стало известно, что свыше 8 тысяч японских авто Infiniti отзывают в России по причине проблем с подушками безопасности.