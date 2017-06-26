Ракета Falcon 9 успешно вернулась на посадочную платформу в Тихом океане

В Избранное

Вашингтон, 26 июня. Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX, совершила успешное приземление после доставки на орбиту нескольких телекоммуникационных спутников. Возвращаемая первая ступень ракеты совершила приземление на дрейфующую в Тихом океане посадочную платформу Just Read the Instructions, сообщает сайт компании SpaceX.

Falcon 9 first stage has landed on Just Read the Instructions. pic.twitter.com/uVvE3dgOBr — SpaceX (@SpaceX) June 25, 2017

Ракета стартовала ранее с базы ВВС США «Вандерберг» и приземлилась обратно спустя 9 минут после запуска. Приземление было успешным, несмотря на сложные погодные условия. Ракета-носитель доставила на орбиту десять спутников из серии Iridium в рамках проекта Iridium NEXT. В общей сложности телекоммуникационная компания планирует разместить на орбите группировку из 75 спутников.