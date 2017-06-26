Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 26 июня. Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики 13 раз.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, интенсивнее всего 25 июня обстреливались окрестности населенных пунктов Калиново, Обозное и Желтое. Кроме того ВСУ открывали огонь по районам Крутой Горы, Долгого, Желобока, Сокольников, Смелого и Первомайска.

По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах использовали 122-м артиллерийские установки и вооружение БМП, минометы 82 и 120 мм, автоматические станковые, станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди личного состава и мирных жителей, а также разрушений нет, — сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики.