Кудряшов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций

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Москва, 26 июня. Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги выступления команды на Кубке конфедераций.

По словам 30-летнего футболиста, чувствуется опустошение после неудачи команды. Он отметил, что хотелось доставить радость болельщикам, выйти в полуфинал турнира, но не получилось.

«Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет», — цитирует Кудряшова газета «Известия».

Напомним, сборная Россия проиграла команде Мексике со счетом 1:2 и лишилась шанса на выход из группы. Команда Черчесова набрала всего три очка, обыграв команду Новой Зеландии и проиграв португальцам.