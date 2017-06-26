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Кудряшов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций
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    Кудряшов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций

    7:58  26 Июня 2017
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    Кудряшов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций

    Москва, 26 июня. Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги выступления команды на Кубке конфедераций. 

    По словам 30-летнего футболиста, чувствуется опустошение после неудачи команды. Он отметил, что хотелось доставить радость болельщикам, выйти в полуфинал турнира, но не получилось.

    «Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет», — цитирует Кудряшова газета «Известия»

    Напомним, сборная Россия проиграла команде Мексике со счетом 1:2 и лишилась шанса на выход из группы. Команда Черчесова набрала всего три очка, обыграв команду Новой Зеландии и проиграв португальцам. 

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #сборнаяроссии #кудряшов #кубокконфедераций
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