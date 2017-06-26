Электрокар LADA Vesta презентовали в Казахстане

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Астана, 26 июня. На проходящей в Казахстане выставке ЭКСПО-2017 была представлена электрическая LADA Vesta.

Как сообщают специализированные СМИ, новый электрокар от завода «Азия Авто» с приставкой EV, выполненный на базе популярного седана, имеет под капотом электрический двигатель.

82-сильный мотор сочетается с блоком литий-ионных батарей, на которых электрокар может проехать до 150 километров. Зарядка аккумулятора в режиме полного цикла от обычной розетки занимает примерно девять часов.

До 100 км/ч автомобиль может разгоняться за 15,5 секунд, максимальная скорость — 140 км/ч. Также сообщается, что эксплуатация LADA Vesta EV обойдется владельцам примерно пять раз дешевле, чем обслуживание бензинового варианта.