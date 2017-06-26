Трое детей пострадали в ДТП под Самарой

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Самара, 26 июня. Трое детей пострадали и один человек погиб в результате серьезного ДТП на автодороге в Самарской области. Авария произошла 25 июня.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Самарской области, 27-летний водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в Похвистневском районе и перевернулся. От полученных травм водитель погиб, а трое детей — девочки двух, четырех и девяти лет, находившиеся на заднем сиденье — получили повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства данного происшествия.